СБУ заявила о задержании взорвавшего мост террориста

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Днепропетровской области террориста, взорвавшего мост. Об этом сообщает «Страна.ua».

По предварительным данным, в 2014 году он присоединился к вооруженным формированиям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и воевал против украинских войск.

Задержанный участвовал в совершении тяжких преступлений против населения, в том числе похищал людей и требовал выкуп, как утверждает СБУ. Он также командовал бойцами, подорвавшими мост через реку Северский Донец.

Подозреваемый приехал на подконтрольную Киеву территорию из-за конфликта с руководителями ЛНР, заявили в спецслужбе. Теперь его подозревают в создании террористической группы, диверсии и посягательстве на территориальную целостность Украины.