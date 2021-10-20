Украинцы осудили офшоры Зеленского из «досье Пандоры»

77 процентов украинцев считают недопустимым наличие у президента страны Владимира Зеленского офшорных счетов, информацию о которых раскрыло «досье Пандоры». О таком количестве осуждающих офшоры свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

При этом 15,6 процента респондентов заявили, что во владении офшорными счетами нет ничего плохого. Про публикацию международного консорциума журналистов осведомлены большинство опрошенных — 61,7 процента, из них 13,8 процента утверждают, что достаточно хорошо информированы.

Исследование также показало, что независимо от того, знали или не знали опрошенные о расследовании «досье Пандоры», 56,9 процента украинцев верят в то, что Зеленский и его бизнес-партнеры владеют офшорами за рубежом.

Такая же доля респондентов уверена, что предприниматель Игорь Коломойский выводил средства из «ПриватБанка», в том числе через «95-й квартал». Опровергают данную информацию около 22 процентов людей.

Опрос проводился с 15 по 18 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1200 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме самопровозглашенных республик Донбасса.

3 октября консорциум журналистских расследований выступил с утверждением, что президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.