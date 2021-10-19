Верховная Рада разблокировала закон об олигархах

Верховная Рада Украины разблокировала закон о «деолигархизации», передает портал «Гордон».

Депутаты отклонили 12 проектов постановлений, блокирующих подписание закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

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«Блокирующие постановления сняты», — заявил новый спикер Руслан Стефанчук.

Авторами поданных проектов были члены фракций «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Они настаивали, что во время голосования за закон был нарушен регламент Верховной Рады — вносившим поправки депутатам не дали слова в ходе обсуждения.

Рада 23 сентября приняла законопроект о «деолигархизации», запрещающий богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ. Большинство проголосовавших за документ депутатов представляют пропрезидентскую фракцию «Слуга народа».

«Европейская солидарность» пожаловалась на закон в офис генпрокурора, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Соратники экс-президента Петра Порошенко подали «заявления о преступлениях депутатов монобольшинства» по статьям «Злоупотребление властью» и «Воспрепятствование деятельности народного депутата».