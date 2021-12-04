Порошенко заподозрили в торговле углем с ДНР и ЛНР

Бывший заместитель генпрокурора Украины Виктор Трепак заявил, что, по его информации, в ближайшее время офис генпрокурора может предъявить подозрение экс-президенту Петру Порошенко в торговле углем с Луганской и Донецкой народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом юрист написал на своей странице в Facebook.

По словам Трепака, у украинской прокуратуры в рамках расследования дела политика Виктора Медведчука появилась информация, что Порошенко осуществлял поставки угля из ДНР и ЛНР на Украину. Трепак отметил, что по этому же делу проходят Медведчук и экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин.

«Подготовленный офисом генерального прокурора проект такого подозрения изучается в офисе президента. Решается, насколько целесообразна реализация такого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества», — написал Трепак.

1 декабря Порошенко призвал Запад срочно ввести новые санкции против России. По его словам, «цена агрессии для [президента России Владимира] Путина должна стать непомерной и невыносимой».