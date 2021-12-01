Порошенко призвал срочно ввести новые санкции против России

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Запад срочно ввести новые санкции против России. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает «Интерфакс — Украина».

«ЕС, США должны назначить каждый нового представителя, который будет заниматься срочной разработкой списка санкций, которые одни надо принять уже сейчас, а другие — адские санкции для [президента России Владимира] Путина — тогда, когда он решится на второй этап агрессии», — заявил Порошенко на Киевском форуме по безопасности.

По его словам, «цена агрессии для Путина должна стать непомерной и невыносимой». «Как минимум, Запад должен точно продемонстрировать, что произойдет в случае расширения агрессии», — сказал экс-президент.

Ранее Порошенко призвал ввести «адские» санкции против Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за миграционного кризиса на границе Евросоюза.

В последние недели на Украине звучат заявления об угрозе нападения со стороны России. В Кремле подчеркнули, что не вынашивают агрессивных планов.