Украинцы оказались негативно настроены ко всем основным политикам в стране

Социологическое агентство «Рейтинг» опубликовало итоги всеукраинского опроса, проведенного 6-8 декабря в стране. Список наиболее популярных политиков, за которых украинцы готовы отдать голоса, возглавил действующий президент Владимир Зеленский, а хуже других оказался бывший президент страны Петр Порошенко, передает «Интерфакс-Украина».

За Зеленского проголосовали бы 23,5 процента избирателей, за экс-главу государства Петра Порошенко — 13,4 процента и только 9,9 процента поддержали бы лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко. В пятерку лучших политиков с 7,5 процентами одобрения вошел бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, об антирейтинге которого ничего не сказано.

Кроме того, Петр Порошенко возглавил антирейтинг политиков (47%), оторвавшись от следующего кандидата, Тимошенко, на 10 процентов (у нее 37%). Больше 30 процентов антирейтинга у лидера «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Юрия Бойко и действующего президента страны Владимира Зеленского. Замыкает пятерку худших политиков по мнению украинцев националист Олег Ляшко.

По сравнению с ноябрьскими данными, нелюбовь украинцев к бывшему президенту Порошенко выросла — в аналогичном опросе его антирейтинг составил 44 процента.

По данным других украинских социологов, Разумков станет фаворитом президентской гонки, если ему удастся выйти вместе с Зеленским во второй тур выборов. Однако в первом туре бывший парламентарий пока не входит даже в топ-3.

