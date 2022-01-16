Порошенко усомнился в своем аресте после возвращения на Украину

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, которого обвиняют в государственной измене, усомнился в своем аресте после возвращения на родину. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Задержат ли меня? Я говорю вам: нет! Не потому, что я такой уверенный в себе, но я не вижу оснований для ареста», — сказал он.

Политик также допустил, что власти Украины могут посадить борт из Варшавы, которым он планирует вернуться на родину, не в аэропорту Жуляны. «Да, могут [посадить борт не в Жулянах]. Но очень надеюсь, что этого не произойдет», — сказал он.

Порошенко обвиняют в госизмене — по мнению обвинения, политик предал интересы страны из-за поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сам политик считает дело сфабрикованным и называет себя лидером оппозиции.

17 декабря 2021 года Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». На родину он обещал вернуться после новогодних праздников. Со своей стороны украинские власти считают возвращение Порошенко некоей спецоперацией против президента Украины Зеленского. Некоторые политики уверены, что приезд бывшего президента «разбудит нынешнего и станет пинком ленивому актеру».

