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Названа дата возвращения Порошенко на Украину

«Европейская солидарность»: бывший президент Порошенко вернется на Украину 17 января

Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Пятый президент Украины Петр Порошенко не собирается скрываться от правоохранителей из-за подозрения в государственной измене и вернется на родину в понедельник, 17 января. Такая дата названа в Facebook партии «Европейская солидарность», которую экс-глава государства возглавляет с 2014 года.

Соратники политика обвинили руководство страны в незаконной слежке за политическим оппонентом. Они указали, что сейчас Порошенко находится в Брюсселе, где проводит важные встречи по линии НАТО из-за концентрации российских войск на границе с Украиной и «вторжения россиян в Казахстан». В публикации экс-президента также назвали «лидером оппозиции».

«Петр Порошенко благодарен поклонникам, которые готовятся к его возвращению в Киев. И советует офису [президента Владимира] Зеленского меньше демонстрировать свой страх в провластных СМИ», — говорится в сообщении. «Европейская солидарность» также полагает, что в день приезда оппозиционера на родину украинские силовики могут устроить ему «маски-шоу».

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«Советую Банковой (улица в Киеве, где находится офис президента Украины — прим. «Ленты.ру») не тратить средства на незаконное наружное наблюдение и прослушку — мы будем информировать вас о каждом шаге на пути домой», — цитирует партия слова политика.

Украинские власти заподозрили Петра Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор экс-президента с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля у неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

17 декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал. Он пообещал вернуться на родину после окончания новогодних праздников.

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Алевтина Запольская
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