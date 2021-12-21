Порошенко назвал срок своего возвращения на Украину

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко назвал срок своего возвращения в страну. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Порошенко заявил, что вернется из заграничной поездки в первой половине января 2022 года. При этом он подчеркнул, что не намерен следовать графику «мощного сценариста "видосиков" господина [президента Украины Владимира] Зеленского».

Политик также назвал оглашение ему подозрений в государственной измене «переходом красных линий» и пообещал поговорить об этом по приезде на Украину.

Ранее стало известно, что Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса и вызвали на допрос 23 декабря. В Службе безопасности Украины (СБУ) обвинили экс-президента в том, что он использовал свои полномочия главы республики, чтобы разорвать договоры на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить контракты на угольные поставки из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.