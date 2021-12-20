В СБУ раскрыли подробности дела о госизмене в отношении Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия главы государства, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на угольные поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом во время брифинга рассказал начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Анатолий Бунич. Запись его пресс-конференции опубликована на странице ведомства в Facebook.

Бунич раскрыл подробности дела о государственной измене в отношении Порошенко и подчеркнул, что своими действиями экс-президент Украины оказывал помощь России и способствовал подрывной деятельности самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) против Киева.

«После заключения указанных контрактов на поставки угля подозреваемым и другими участниками данного преступления осуществлено материальное способствование деятельности террористических организаций на сумму более 200 миллионов гривен», — отметил он.

Начальник главного следственного управления СБУ также добавил, что дело против Порошенко не является политически мотивированным.

Ранее стало известно, что Петру Порошенко предъявили подозрение в государственной измене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. Его адвокат Илья Новиков сообщил, что политика уже вызвали на допрос 23 декабря.