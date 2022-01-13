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В Раде заявили о спецоперации Порошенко против президента Зеленского

Депутат Рады Гончаренко: приезд Порошенко разбудит президента Украины Владимира Зеленского

Фото: РИА Новости

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко назвал возвращение на Украину экс-президента страны Петра Порошенко спецоперацией против действующего главы государства Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Гончаренко обвинил Зеленского в том, что тот не занимается политикой. Приезд Порошенко его разбудит, станет «пинком ленивому актеру», считает он. «Как только вернется Порошенко — Зеленский наконец проснется. Это не просто возвращение, это спецоперация "Разбуди президента". Пора уже, страна из праздников вышла и только один человек замешкался, ну, вот, мы ему немножко поможем», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что пятый президент Украины Петр Порошенко не собирается скрываться от правоохранителей из-за подозрения в государственной измене и вернется на родину в понедельник, 17 января. Соратники политика обвинили руководство страны в незаконной слежке за политическим оппонентом. Они указали, что сейчас Порошенко находится в Брюсселе, где проводит важные встречи по линии НАТО из-за концентрации российских войск на границе с Украиной и «вторжения россиян в Казахстан».

17 декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал. Он пообещал вернуться на родину после окончания новогодних праздников.

Марина Совина
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