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Порошенко назвал свое уголовное дело о госизмене судебным мусором

Экс-президент Порошенко: обвинениями в госизмене Украина подрывает национальное единство

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Фабрикуя уголовные дела о госизмене, власти Украины подрывают национальное единство, которое крайне необходимо для отражения «российской агрессии» на границах страны. Об этом в интервью Politico заявил экс-президент республики Петр Порошенко.

Политик подтвердил свои планы вернуться на родину в понедельник, 17 января, подчеркнув, что не собирается скрываться от судебного мусора, который ему вменяют. Он также назвал обвинения в свой адрес чушью собачей и пообещал опровергнуть их по возвращении домой.

«Я лидер оппозиции. Я лидер общественной поддержки. Я пятый президент. Я человек, который, воюя с [президентом России Владимиром] Путиным со своей командой, спас Украину в самые трудные годы нашей истории. Я человек, который создал армию. И я тот человек, который намного приблизил Украину к Европейскому Союзу», — заявил Порошенко.

Он добавил, что не боится преследований со стороны своего преемника Владимира Зеленского и готов публично ответить на все претензии со стороны властей. «Я буду сражаться и выиграю, потому что правда со мной. Если бы я боялся в 2014 году, я бы никогда не остановил Путина. Если бы я боялся в 2014 году, я бы не смог освободить две трети оккупированного Донбасса», — заверил экс-президент.

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Последние дни, как отмечает газета, Порошенко находился в Брюсселе, где встречался с высокопоставленными европейскими дипломатами и политиками. При этом один из источников издания, высокопоставленный чиновник Европейской комиссии, назвал очередной визит бывшего главы государства в ЕС «отчаянным поступком отчаявшегося человека».

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева разрешил украинским силовикам задержать Порошенко по возвращении на родину. Его принудительно доставят на заседание по избранию меры пресечения после того, как он прилетит в аэропорт Борисполь 17 января.

Украинские власти заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор экс-президента с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса во время боевых действий.

17 декабря 2021 года Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал. Порошенко пообещал вернуться на родину после окончания новогодних праздников.

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Михаил Кириллов
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