Суд в Киеве разрешил задержать Порошенко после возвращения на Украину

Печерский районный суд Киева разрешил украинским силовикам задержать бывшего президента Украины Петра Порошенко сразу по возвращении на родину. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на адвоката политика Игоря Голованя.

По его словам, правоохранительные органы уже располагают необходимыми документами для задержания экс-президента. Его принудительно доставят в суд для избрания меры пресечения по уголовному делу о госизмене после того, как он прилетит в аэропорт Борисполь 17 января.

«Никаких оснований для принудительной доставки в суд или его задержания не существует, так как он находился за пределами Украины и готов добровольно появиться в суде», — отреагировал Головань на решение суда.

Ранее о планах силовиков задержать Порошенко сообщал экс-депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Он сослался на данные внутренней электронной базы Государственной пограничной службы, где напротив фамилии политика стояла пометка — «арест».

Украинские власти заподозрили Петра Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор экс-президента с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса во время боевых действий.

17 декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал. Порошенко пообещал вернуться на родину после окончания новогодних праздников.