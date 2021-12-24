Офис генпрокурора Украины подтвердил планы арестовать Порошенко

Офис генерального прокурора Украины подтвердил планы арестовать бывшего президента Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене и финансировании терроризма. Об этом сообщает «Укринформ».

«В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен (2,6 миллиарда рублей. — прим. "Ленты.ру")», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Печерском районном суде Киева состоялось закрытое заседание. Следственный судья согласовал ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на задержание Порошенко для доставки в суд, где состоится избрание ему меры пресечения. Об этом журналистам сообщили в суде.

Ранее о том, что исполняющий обязанности генпрокурора Украины Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте Порошенко, сообщило издание «Главком» со ссылкой на источники.

По данным Службы безопасности Украины, Порошенко использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на угольные поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Адвокат Порошенко заявил, что власти хотят арестовать активы экс-президента. Сам политик сейчас находится за границей.