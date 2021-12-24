Адвокат Порошенко допустил арест его активов на Украине

Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков допустил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) может арестовать активы политика. Об этом сообщает издание «НВ».

По словам Новикова, именно для этих целей Порошенко обвинили в финансировании терроризма.

«Что происходит? Для того чтобы изолировать своего главного конкурента, лидера оппозиции, одной статьи о государственной измене хватает. То, что статья о финансировании терроризма появилась, мы считаем, четкий индикатор того, что они планируют применить такие санкции. Смысл в том, чтобы решением СНБО, которое будет утверждено указом президента, арестовать активы», — заявил Новиков.

Адвокат отметил, что в ближайшие две-три недели станет ясно, решится ли власть ввести санкции против Порошенко. «Мы к этому готовы. Мы знаем, что будем делать», — заверил Новиков.

Ранее стало известно, что Порошенко подозревается в госизмене и финансировании терроризма. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), политик использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. «После заключения указанных контрактов на поставки угля подозреваемым и другими участниками данного преступления осуществлено материальное способствование деятельности террористических организаций на сумму более 200 миллионов гривен», — заявили в спецслужбе.

Сейчас Порошенко находится за границей, он пообещал вернуться на Украину в первой половине января.