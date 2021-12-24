Стало известно о подписанном ходатайстве об аресте Порошенко

Исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте бывшего президента Петра Порошенко с возможностью внести залог на сумму 1 миллиард гривен (2,6 миллиарда рублей). Об этом стало известно изданию «Главком» от трех источников, близких к офису генпрокурора.

По данным издания, генпрокурор Ирина Венедиктова находится в Киеве, но ушла в отпуск.

Порошенко подозревается в государственной измене и финансировании терроризма. По данным Службы безопасности Украины, политик использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что власти хотят арестовать активы экс-президента. Сам Порошенко находится за границей и пообещал вернуться на Украину в январе.