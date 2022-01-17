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Петра Порошенко попросили арестовать с залогом в 35 миллионов долларов

Обвинение просило арестовать экс-главу Украины Порошенко с возможностью залога 1 млрд грн
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: РИА Новости

Обвинение попросило Печерский районный суд арестовать бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в миллиард гривен (35,7 миллиона долларов), обязать сдать паспорта и носить электронный браслет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — сказал прокурор, предложив обязать экс-президента носить электронный браслет в случае внесения залога.

Ранее 17 января сообщалось, что Порошенко уснул на заседании суда, который должен избрать ему меру пресечения. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как политик, сидя за столом, засыпает на несколько секунд, а потом приходит в себя.

Порошенко обвиняется в государственной измене. По версии обвинения, будучи президентом, он использовал свои полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сам политик считает обвинения сфальсифицированными.

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Варвара Кошечкина
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