Петра Порошенко попросили арестовать с залогом в 35 миллионов долларов

Обвинение попросило Печерский районный суд арестовать бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога в миллиард гривен (35,7 миллиона долларов), обязать сдать паспорта и носить электронный браслет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — сказал прокурор, предложив обязать экс-президента носить электронный браслет в случае внесения залога.

Ранее 17 января сообщалось, что Порошенко уснул на заседании суда, который должен избрать ему меру пресечения. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как политик, сидя за столом, засыпает на несколько секунд, а потом приходит в себя.

Порошенко обвиняется в государственной измене. По версии обвинения, будучи президентом, он использовал свои полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сам политик считает обвинения сфальсифицированными.