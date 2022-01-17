Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Порошенко уснул в суде

Опубликовано видео с уснувшим в суде Петром Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко уснул на заседании суда, который должен избрать ему меру пресечения. Видео опубликовано в Telegram-канале NEXTA Live.

На кадрах видно, как Порошенко, сидя за столом, засыпает на несколько секунд, а потом приходит в себя.

Порошенко обвиняется в государственной измене. По версии обвинения, будучи президентом, он использовал свои полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сам политик считает обвинения сфальсифицированными.

17 января Порошенко вернулся из-за границы на Украину. Он прошел паспортный контроль, не получив повестки в суд. В аэропорту и возле здания суда в Киеве собрались сторонники политика.

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Германии объяснила приостановку сертификации «Северного потока-2»
Избившего неадекватного мужчину полицейского в Забайкалье оправдал суд
Очереди в аэропорту Шереметьево попали на видео и заинтересовали россиян
Кандидата в президенты Франции Земмура оштрафовали за расизм
Робби Уильямс рассказал о нанятом для его убийства киллере
Петербургу предрекли вертикальный подъем заболеваемости коронавирусом
Германия согласилась продолжить диалог с Украиной по поставкам вооружений
Бывший сотрудник ФСБ решил сменить пол и объяснил свое решение
На самом популярном курорте россиян объявили экстренное предупреждение
Биолог назвал идею использовать омикрон как «живую вакцину» худшей из возможных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter