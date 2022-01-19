Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

У Печерского суда в Киеве началась драка сторонников Порошенко с силовиками

Сторонники Порошенко сцепились с полицией перед началом суда над бывшим президентом

В Киеве у Печерского суда началась драка между сторонниками бывшего президента Украины Петра Порошенко и силовиками. Сообщается, что последователи политика сцепились с полицией из-за конфликта по поводу бочек, в которых первые собирались разжечь костер. Видео с места событий публикует Telegram-канал Vesti.ua.

Отмечается, что в ход также пошли газовые баллончики, а полиция применила против людей слезоточивый газ. Сторонники Порошенко вступили в конфликт с силовиками из-за намерения разжечь костры в бочках, чтобы согреться — в Киеве сейчас минусовая температура. Дрова и бочки им привезли заранее, однако полиция запретила ими пользоваться.

Начало процесса и прибытие Порошенко запланированы на 14:00 (15:00 по московскому времени). На суде ему должны избрать меру пресечения. Обвинение на первом процессе 17 января потребовало арестовать политика и заключить его под стражу.

Материалы по теме:
«Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
«Кризис наступит к весне»Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
7 октября
«Это не страшно, это смешно» Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
«Это не страшно, это смешно»Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
Вчера

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ведет следствие о причастности Порошенко к поставкам угля на Украину с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в период его президентства. Следователи квалифицируют это деяние как финансирование терроризма и государственную измену.

Несмотря на уголовное дело, Порошенко вернулся в Киев из зарубежной поездки и самостоятельно прибыл в суд. В возможность ареста он не верит и уже пообещал наказать действующего украинского президента Владимира Зеленского.

Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на отказ Поклонской стать послом России в Кабо-Верде
Германия повторно отказала Украине в поставках летального оружия
Меркель отказалась от должности советника в ООН
Посол Казахстана отверг планы дерусификации республики
Российский депутат пронес в красную зону самогон, сало и чеснок
Доктор Комаровский заявил о слежке СБУ за ним
Генпрокуратура потребовала признать террористическим движение «Колумбайн»
Россиянин жестоко избил работника ТЦ ради бесплатного туалета
19-летняя теннисистка вышла на корт в украшениях за четыре миллиона рублей
Россия и Белоруссия обсудят проект полета белоруса в космос
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter