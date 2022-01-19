У Печерского суда в Киеве началась драка сторонников Порошенко с силовиками

В Киеве у Печерского суда началась драка между сторонниками бывшего президента Украины Петра Порошенко и силовиками. Сообщается, что последователи политика сцепились с полицией из-за конфликта по поводу бочек, в которых первые собирались разжечь костер. Видео с места событий публикует Telegram-канал Vesti.ua.

Отмечается, что в ход также пошли газовые баллончики, а полиция применила против людей слезоточивый газ. Сторонники Порошенко вступили в конфликт с силовиками из-за намерения разжечь костры в бочках, чтобы согреться — в Киеве сейчас минусовая температура. Дрова и бочки им привезли заранее, однако полиция запретила ими пользоваться.

Начало процесса и прибытие Порошенко запланированы на 14:00 (15:00 по московскому времени). На суде ему должны избрать меру пресечения. Обвинение на первом процессе 17 января потребовало арестовать политика и заключить его под стражу.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ведет следствие о причастности Порошенко к поставкам угля на Украину с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в период его президентства. Следователи квалифицируют это деяние как финансирование терроризма и государственную измену.

Несмотря на уголовное дело, Порошенко вернулся в Киев из зарубежной поездки и самостоятельно прибыл в суд. В возможность ареста он не верит и уже пообещал наказать действующего украинского президента Владимира Зеленского.