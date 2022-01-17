Порошенко проигнорировал вызов в суд и пообещал наказать Зеленского

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко удалось проигнорировать вызов в суд и пройти паспортный контроль без вручения повестки. Об этом он сам рассказал журналистам, пообещав наказать действующие украинские власти, передает РИА Новости.

«Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт, разрабатывая сценарий недопуска меня на территорию страны. Так сильно они нас ждали, так сильно они нас боятся и отдают незаконные указания силовикам, чтобы давить на оппозицию», — прокомментировал политик события на паспортном контроле.

Представители Государственного бюро расследований также рассказали, почему Порошенко удалось отказаться от повестки в суд. «Сила — это последнее, что будет применяться в этом процессе», — сообщили силовики. Сам политик объяснил события в аэропорту тем, что правоохранители просто испугались его сторонников.

«Зеленские и Коломойские (очевидно, имеется в виду действующий лидер Украины Владимир Зеленский и олигарх Игорь Коломойский — прим. «Ленты.ру»), пока мы строили фундамент нашего государства, разрушали Украину, вынимали из карманов налогоплательщиков десятки миллионов долларов и строили себе виллы в Лондоне и Италии. Все они будут нести за это ответственность», — заявил Порошенко. По собственным словам, он отправился в суд. «Сейчас я двигаю на суд. И там дадим им бой, как [президенту России Владимиру] Путину в 2014-2015 годах. Всех жду под судом», — обратился политик к сторонникам.

Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год. Во время его руководства страной Украина прошла через активную фазу конфликта в Донбассе. Несмотря на широкое применение вооруженных сил, Порошенко не удалось восстановить контроль над территориями региона, где были провозглашены Донецкая и Луганская народная республики. Нынешнее руководство Украины обвиняет бывшего президента в государственной измене. Следователи ранее уже пытались вручить Порошенко повестку в суд.