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На Украине оправдались за неудачную попытку задержать Порошенко

В ГБР заявили, что не смогли задержать Порошенко в аэропорту Жуляны

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины оправдалось за неудачную попытку задержать бывшего президента страны Петра Порошенко в киевском аэропорту Жуляны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как заявляют в ГБР, сотрудники бюро пытались взять Порошенко под стражу, чтобы доставить в Печерский районный суд Киева. «Однако окружение пятого президента Украины искусственно создавало предпосылки для того, чтобы помешать следователям ГБР выполнить их законные действия», — говорится в сообщении пресс-службы.

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29 декабря

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну 17 января. В ходе паспортного контроля у политика забрали документы, однако через 10 минут ожидания их вернули, и он смог покинуть аэропорт, проигнорировав вручение повестки.

Позже экс-президент направился в суд, где в отношении него рассматривается дело. Порошенко обвиняют в государственной измене из-за поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Политик отрицает свою вину и считает дело сфабрикованным.

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Алиса Реброва
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