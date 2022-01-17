Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Суд по делу о госизмене Порошенко ушел на перерыв

Суд по делу экс-президента Украины Петра Порошенко объявил перерыв в заседании на два часа

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Суд объявил перерыв в заседании по делу о государственной измене экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.

Согласно данным агентства, адвокаты Порошенко попросили дать время на ознакомление с документами, которые бывший президент не получал.

Предположительно, перерыв продлится два-три часа.

На Украине бывшего президента обвиняют в государственной измене из-за организации поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Политик называет дело сфабрикованным. Порошенко вернулся в страну 17 января. На паспортном контроле у политика забрали документы. Через 10 минут ожидания ему их вернули, и Порошенко прошел контроль без вручения повестки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
России предрекли более 100 тысяч заражений в сутки на пике волны омикрона
Сторонники теории заговора в США не узнали Трампа и приняли его за Кеннеди
Лукашенко раскрыл срок начала российско-белорусских учений
Чернокожий студент рассказал об отличии российских девушек от африканок
Подозреваемого в убийстве российской пенсионерки задержали спустя 17 лет
Ушедший с СТС ведущий назвал понравившиеся ему города России
Следователи опубликовали преступную «схему» Порошенко
Apple «похоронит» последний компьютер с дисководом
Объявлен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине
Раскрыта разница заработка российских артистов на концертах вживую и онлайн
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter