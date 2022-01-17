Суд по делу о госизмене Порошенко ушел на перерыв

Суд объявил перерыв в заседании по делу о государственной измене экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.

Согласно данным агентства, адвокаты Порошенко попросили дать время на ознакомление с документами, которые бывший президент не получал.

Предположительно, перерыв продлится два-три часа.

На Украине бывшего президента обвиняют в государственной измене из-за организации поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Политик называет дело сфабрикованным. Порошенко вернулся в страну 17 января. На паспортном контроле у политика забрали документы. Через 10 минут ожидания ему их вернули, и Порошенко прошел контроль без вручения повестки.