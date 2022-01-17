Порошенко прилетел в Киев по расписанию

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев. Самолет авиакомпании Wizz Air приземлился в аэропорту Жуляны по расписанию. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время полета Порошенко сидел на одном месте. С ним общались журналисты, которые взяли билеты на тот же рейс. Внутри и вокруг воздушной гавани скопились тысячи сторонников бывшего президента, ожидающих встречи с ним. Кроме них в аэропорт прибыли служащие Национальной гвардии Украины. Депутат Киевского городского совета Александр Погребиский заявил, что власти готовят провокации против оппозиционного политика.

Украинские СМИ ведут прямую трансляцию из аэропорта, Порошенко вскоре должен выйти из здания терминала. Тем временем другие политики устроили перед зданием митинг, на котором уже выступили бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий и экс-депутат Татьяна Черновол.

На Украине политика обвиняют в государственной измене. По информации обвинения, Порошенко в должности президента организовал поставки угля с неподконтрольных территорий Донбасса. Сам Порошенко назвал дело против себя «судебным мусором».