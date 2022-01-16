Порошенко назвал уголовные дела против себя заказом Зеленского

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал уголовные дела против себя заказом со стороны действующего главы государства Владимира Зеленского. Трансляция его брифинга для прессы велась на Facebook.

Порошенко заявил, что с помощью этих уголовных дел Зеленский пытается отвлечь население от внутренних проблем страны и падения собственных рейтингов.

Политик подчеркнул, что после возвращения на Украину посетит Печерский районный суд Киева, куда его вызвали для избрания меры пресечения по делу о госизмене. «В суде я буду бороться за Украину, против политически мотивированного преследования», — сказал он.

Порошенко на Украине обвиняют в государственной измене — по мнению обвинения, политик предал интересы Украины из-за поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сам Порошенко считает дело сфабрикованным и называет себя лидером оппозиции.

Тем временем Печерский районный суд Киева разрешил украинским силовикам задержать Порошенко по возвращении на родину. Его принудительно доставят на заседание по избранию меры пресечения после того, как он прилетит в аэропорт Борисполь 17 января. Следствие потребовало избрать мерой пресечения бывшему президенту Петру Порошенко арест, однако альтернативной ему назвали крупный залог в 36 миллионов долларов.

17 декабря 2021 года Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». На родину он обещал вернуться после новогодних праздников. Со своей стороны украинские власти считают, что возвращение Порошенко некой спецопераций против Зеленского. Некоторые политики уверены, что приезд бывшего президента «разбудит нынешнего и станет пинком ленивому актеру».

