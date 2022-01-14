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Названа сумма залога за свободу Порошенко

Следователи потребовали от бывшего президента Украины Петра Порошенко $36 млн залога

Фото: globallookpress.com

На Украине следствие потребовало избрать мерой пресечения бывшему президенту Петру Порошенко арест, однако альтернативной ему назвали крупный залог. Об этом сообщает Telegram-канал Vesti.ua.

Сумму залога украинские следователи оценили в миллиард гривен (почти 36 миллионов долларов). По мнению следователей, именно столько стоит возможность остаться на свободе для политика. Окончательно решение об избрании меры пресечения примет суд, который состоится 17 января.

Порошенко на Украине обвиняют в государственной измене — по мнению обвинения, политик предал интересы Украины из-за поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Вместе с ним преследуют и другого украинского оппозиционного деятеля — Виктора Медведчука.

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Порошенко считает возбужденное против него уголовное дело «мусором». «Я лидер оппозиции. Я лидер общественной поддержки. Я пятый президент. Я человек, который, воюя с [президентом России Владимиром] Путиным, со своей командой спас Украину в самые трудные годы нашей истории. Я человек, который создал армию», — заявил политик в последнем интервью. На родину он пока не вернулся.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко посоветовал всем украинским политикам посидеть за решеткой. «Каждый украинский политик должен немного посидеть в СИЗО. Это очень полезно», — рассказал прокурор.

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Дмитрий Настасьев
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