Бюро расследований Украины допустило перекрестный допрос Порошенко и Медведчука

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины допустило перекрестный допрос экс-президента Петра Порошенко и лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по «угольному делу». Об этом 14 января сообщается в Telegram-канале «Политика Страны».

«Насколько мне известно УПК не исключает такой возможности, и если будет такая потребность, следователи соберут фактаж и пригласят на перекрестный допрос двух указанных лиц», — заявила представитель ГБР на брифинге.

Она выразила надежду, что Порошенко самостоятельно прибудет в суд, «как он это ранее обещал». Неявка может грозить ему более серьезными судебными санкциями, подчеркнули в ГБР.

В октябре Медведчука обвинили в государственной измене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах. По версии следствия, в то время Украина переживала острый энергетический кризис и решила закупать уголь в ЮАР, однако Россия была против этого. Поэтому при посредничестве Медведчука был организован заговор и созданы искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР.

В декабре обвинения в госизмене предъявили и Порошенко. Следствие считает, что он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и заключить договоры на поставки с неподконтрольных территорий Донбасса. Экс-президент находится за границей и обещал вернуться на Украину 17 января.