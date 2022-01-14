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Украинским политикам посоветовали посидеть в СИЗО

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко: каждый украинский политик должен посидеть в СИЗО
Юрий Луценко

Юрий Луценко. Фото: РИА Новости

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что каждый украинский политик должен посидеть в СИЗО. Его цитирует издание «Страна».

По мнению Луценко, всем политикам есть за что извиняться, и ему в том числе. «Более того, каждый украинский политик должен немного посидеть в СИЗО. Это очень полезно», — добавил экс-прокурор.

Заявление Луценко прозвучало на фоне сообщений о возвращении на Украину бывшего президента республики Петра Порошенко, запланированном на 17 января. В декабре он покинул страну, а накануне отъезда сотрудник Государственного бюро расследований пытался вручить ему повестку по уголовному делу — на родине экс-президента подозревают в госизмене.

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Ранее Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко сразу по прибытии в страну.

Сам Луценко при президенте Викторе Януковиче полтора года провел в Лукьяновском СИЗО из-за обвинений в завладении госимуществом и превышении служебных полномочий. Его арест признал незаконным Европейский суд по правам человека, позже экс-генпрокурор был помилован.

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Алиса Реброва
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