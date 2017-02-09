Барселону посетили 2,7 миллиона круизных пассажиров

Порт Барселоны принял в 2016 году почти 2,7 миллиона пассажиров круизных судов. Об этом сообщается в пресс-релизе отдела туризма посольства Испании в Москве, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 9 февраля.

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Данный показатель вырос на 5,6 процента по сравнению с 2015 годом. Кроме того, на 14 процентов увеличилось число круизных пассажиров, которые начинали и заканчивали свое путешествие в испанском городе. Тем самым они сделали большой вклад в экономику Барселоны, отметили в отделе туризма.

В целом за 2016 год поток пассажиров в испанском порту достиг рекордного уровня почти в четыре миллиона человек. Это на семь процентов больше показателей 2015 года. Паромами воспользовались 1,27 миллиона человек. Они отправлялись на Балеарские острова, в Италию и Северную Африку.

По информации статистической службы Евросоюза Eurostat, Испания оказалась самым популярным у туристов государством ЕС в 2016 году.