Кругосветный круиз через 25 стран оценили в 55 тысяч евро на человека

Из американского города Сан-Франциско стартовал кругосветный морской круиз, минимальная стоимость путешествия — почти 55 тысяч евро на человека. Об этом сообщается в пресс-релизе компании-организатора путешествия Silversea Cruises, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 11 января.

Туристы отплыли от Сан-Франциско на лайнере Silver Whisper 6 января. Круиз продлится 116 дней и завершится в Монте-Карло.

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За время плавания судно зайдет в 62 порта в 25 странах мира. Пассажиры лайнера, в частности, смогут увидеть Терракотовую армию в Китае, поужинают в Перл-Харборе, побывают в театре на Мальте.

На борту Silver Whisper оборудованы только каюты класса люкс. Там также есть спа-салон, бассейн и два джакузи.

В июне 2016 года стартовала продажа билетов на первый в мире морской секс-круиз. Самым дорогим предложением от компании-организатора путешествия по Адриатическому морю оказался люкс за 11 тысяч долларов.