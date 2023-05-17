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22:58, 17 мая 2023Интернет и СМИ

На телеведущую Лазареву составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

Роскомнадзор составил протокол на телеведущую Лазареву за отсутствие маркировки иноагента
Татьяна Лазарева

Татьяна Лазарева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Роскомнадзор составил протокол на телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента) из-за отсутствия маркировки в материалах в соцсетях. Об этом РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре.

Административный протокол составлен по части 4 статьи 19.34 КоАП России. В ведомстве уточнили, что за правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

Ранее Лазарева назвала условие возвращения в Россию. Она заявила, что приедет в страну, когда с нее снимут статус иноагента. Помимо этого, телеведущая уточнила, что хотела бы жить в России на постоянной основе.

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Юлия Мискевич
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