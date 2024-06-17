На известную российскую телеведущую завели дело об оправдании терроризма

В отношении телеведущей Татьяны Лазаревой заведено дело об оправдании терроризма

Телеведущую Татьяну Лазареву объявили в розыск по уголовной статье. В чем ее подозревают?

Начало событий в новости Телеведущую Татьяну Лазареву объявили в розыск по уголовной статье. В чем ее подозревают?

В отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана Минюстом РФ иноагентом) возбуждено дело об оправдании терроризма. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Альшевских опубликовал документ, в котором говорится о том, что были изучены высказывания Лазаревой об ударах украинских беспилотных летательных аппаратах по объектам в России. Кроме того, было проведено дополнительное лингвистическое исследование, которое подтвердило тот факт, что в заявлениях телеведущей содержатся сведения, направленные на оправдание терроризма.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом РФ иноагентом) по уголовной статье.