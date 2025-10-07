Суд заочно вынес приговор телеведущей Лазаревой

Телеведущая Лазарева получила 7 лет за уклонение от обязанностей иноагента

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к семи годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Женщину признали виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности»). Она отправится отбывать наказание в колонию общего режима.

Ранее сообщалось, что по делу Лазаревой обвинение планирует допросить двух свидетелей. Сама фигурантка свою вину не признала, она находится в розыске.

В декабре 2024 года телеведущая получила другой заочный приговор. По делу об оправдании терроризма ей назначили 6,5 года лишения свободы.