14:36, 18 августа 2025Силовые структуры

По делу Лазаревой допросят двух свидетелей

По делу Лазаревой обвинение планирует допросить двух свидетелей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Обвинение планирует допросить двух свидетелей по делу телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Леонида Соловьева.

По его данным, в понедельник в суде прокурор зачитал обвинительное заключение и письменные материалы дела. На следующем заседании планируется допросить двух свидетелей со стороны обвинения.

Лазарева не признает вину. В декабре 2024 года телеведущую заочно осудили на 6,5 года по делу об оправдании терроризма.

Ранее Лазарева призналась в любви рэперу и продюсеру Потапу (настоящее имя — Алексей Потапенко), спонсирующему Вооруженные силы Украины (ВСУ).

