Лазарева призналась в любви спонсирующему ВСУ рэперу Потапу

Телеведущая Лазарева призналась в любви рэперу Потапенко, спонсирующему ВСУ

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) призналась в любви рэперу и продюсеру Потапу (настоящее имя — Алексей Потапенко), спонсирующему Вооруженные силы Украины (ВСУ). Видео ее беседы с артистом доступно на YouTube.

Лазарева заявила, что считает Потапа очень смелым из-за его политической позиции. В ответ на эти слова рэпер признался телеведущей в любви. «И я тебя люблю. И слава Украине (внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов — прим. "Ленты.ру")», — сказала после этого Лазарева.

Ранее Лазарева назвала искренними свои слова о том, что она рада за удары беспилотников ВСУ по Белгороду. Она уточнила, что речь идет об интервью Вадиму Радионову для YouTube-канала «И грянул Грэм».

В марте 2022 года Потапенко заявил, что больше никогда не будет выступать в России. Он добавил, что откажется от российских музыкальных наград.