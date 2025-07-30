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20:30, 30 июля 2025Интернет и СМИ

Лазарева назвала искренними свои слова о радости за удары ВСУ по России

Ведущая Лазарева назвала искренними свои слова о радости за удары ВСУ по России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) назвала искренними свои слова о радости за удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России, которые прозвучали в интервью журналисту Вадиму Радионову для YouTube-канала «И грянул Грэм». Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

«Когда он [Радионов] у меня спросил, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я прислушалась к себе и абсолютно искренне ему ответила, что я чувствую, и довольно детально объяснила почему», — заявила Лазарева. Она напомнила, что после этого в России ее обвинили в оправдании терроризма и заочно осудили.

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«А теперь скажите мне, дети, должна была я тогда соврать или все-таки ответить правду, которой от меня так ждал интервьюер?» — задала вопрос Лазарева.

Интервью, в котором Лазарева раскрыла отношение к ударам ВСУ по России, вышло на YouTube-канале «И грянул Грэм» в августе 2023 года. «Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. Я каждый раз первым делом [думаю]: "А что здесь [внутри меня] происходит?" И вы знаете, это ужасно, но я радуюсь», — сказала она.

В декабре 2024 года Лазареву заочно осудили на 6,5 года по делу об оправдании терроризма. Телеведущую заочно арестовали, сейчас она находится в международном розыске. 16 июля стало известно, что ее второй раз заочно арестовали в России по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

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