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19:31, 16 июля 2025Силовые структуры

Татьяну Лазареву заочно арестовали

В Москве суд заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву
Варвара Митина (редактор)
(внесен Минюстом в реестр иноагентов)

(внесен Минюстом в реестр иноагентов). Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Москве суд заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом пишет ТАСС.

Лазарева проходит обвиняемой по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»). На ее аресте настаивали органы предварительного расследования.

В 2024 году 2-й Западный окружной военный суд признал Лазареву виновной по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Она заочно получила 6,5 года колонии общего режима. Сейчас телеведущая находится в международном розыске.

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