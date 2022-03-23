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Украинский рэпер Потап отказался от российских наград

Украинский рэпер Потап заявил, что больше не будет выступать в России
Потап

Потап. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украинский рэпер и продюсер Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) заявил, что отказывается от российских музыкальных наград и премий. Слова артиста приводит Starhit.

Участник группы «Потап и Настя» также подчеркнул, что дуэт больше не будет выступать на территории России. Известно, что Потап долгое время был в числе главных звезд шоу-бизнеса стран СНГ.

Музыкант отметил, что ранее он записал песню для российской исполнительницы Ольги Бузовой. В своем обращении Потап обрадовался тому, что не успел выпустить трек.

Ранее в марте этого года стало известно, что украинский лейбл Masterskaya, основанный певцом Иваном Дорном, закрыл музыкальные каталоги для россиян и белорусов. Ранее Дорн заявлял, что из-за ситуации вокруг Украины лейбл приостанавливает сотрудничество с артистами из России.

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Сергей Равин
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