Лейбл Ивана Дорна закрыл музыкальные каталоги для россиян и белорусов

Украинский лейбл Masterskaya скрыл песни для слушателей из России и Белоруссии

Украинский лейбл Masterskaya, основанный певцом Иваном Дорном, закрыл музыкальные каталоги для россиян и белорусов. Об этом сообщается в Telegram-канале лейбла.

Как заметили редакторы издания «Афиша Daily», для слушателей из России и Белоруссии песни Дорна «Кроме тебя» и «Тебе нема cьогоднi» уже скрыли в сервисах Spotify и «Яндекс.Музыка». Кроме того, стали недоступны такие альбомы музыканта, как «Три хороших песни», Co’N’Dorn, Randorn, OTD.

Ранее Иван Дорн заявлял, что из-за ситуации вокруг Украины лейбл приостанавливает сотрудничество с артистами из России. Он пояснил, что такое решение принято «на неопределенный срок».

10 марта стало известно, что крупнейшие в мире звукозаписывающие компании Sony Music и Warner Music Group приостановили деятельность в России. «Sony Music Group призывает к миру на Украине и прекращению насилия. Мы приостановили операции в России и продолжим оказывать поддержку в оказании гуманитарной помощи нуждающимся», — говорилось в заявлении одной из корпораций.

Warner Music Group также приостановила деятельность в России, включая «инвестиции и разработку проектов, рекламную и маркетинговую деятельность, а также производство всех физических продуктов».