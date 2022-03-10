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Sony Music и Warner Music Group приостановили деятельность в России

Компании Sony Music и Warner Music Group прекратят работу в России

Фото: Fred Prouser / Reuters

Крупнейшие в мире звукозаписывающие компании Sony Music и Warner Music Group приостановили деятельность в России. Об этом сообщает Variety.

Обе компании объявили, что прекратят работу на территории страны из-за ситуации на Украине. «Sony Music Group призывает к миру на Украине и прекращению насилия. Мы приостановили операции в России и продолжим оказывать поддержку в оказании гуманитарной помощи нуждающимся», — говорится в заявлении одной из корпораций.

Сотрудники Sony Music Group будут продолжать получать зарплату в течение неопределенного времени. Ситуация с артистами в настоящее время обсуждается.

Warner Music Group также приостанавливает деятельность в России, включая «инвестиции и разработку проектов, рекламную и маркетинговую деятельность, а также производство всех физических продуктов». «Мы будем продолжать выполнять наши обязательства перед людьми, артистами и авторами песен, насколько это возможно», — пообещали в компании.

Ранее стало известно, что свои офисы в России закрывает Universal Music Group. Там также заверили, что российские сотрудники компании продолжат получать зарплату в период приостановки деятельности.

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Марина Погосян
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