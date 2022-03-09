Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания приостановит работу в России

Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group, на долю которой приходится до 80 процентов издания музыкальных произведений в мире, приостановит деятельность в России. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на заявление компании.

«Мы немедленно приостанавливаем всю деятельность в России и закрываем наши офисы там», — сказано в материале.

Согласно источнику, российские сотрудники компании продолжат получать зарплату в период приостановки деятельности Universal Music Group.

Ранее стало известно, что социальная сеть Instagram перестанет показывать информацию о подписках пользователей в России и на Украине. По словам представителей компании, мера вводится, чтобы «защитить сообщества в России и на Украине». Будут скрыты данные о подписчиках пользователей, о тех, на кого они подписаны, и тех, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах.

4 марта сообщалось, что в России заблокировали социальную сеть Facebook. Эту меру принял Роскомнадзор в ответ на ограничения доступа к российским СМИ в соцсети.