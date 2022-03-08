Instagram перестанет показывать подписки пользователей в России и на Украине

Социальная сеть Instagram перестанет показывать информацию о подписках пользователей в России и на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании Meta, которой принадлежит соцсеть.

По словам представителей компании, мера вводится, чтобы «защитить сообщества в России и на Украине». Будут скрыты данные о подписчиках пользователей, о тех, на кого они подписаны, и тех, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах.

Кроме того, будут понижены в выдаче публикации Stories, содержащих ссылки на российские государственные СМИ. Они также будут помечены, «чтобы люди могли знать, что они ведут на сайты российских госСМИ».

Ранее социальная сеть TikTok приостановила работу в России. В компании временно отказались от распространения нового контента и проведения прямых эфиров.