TikTok приостановил работу в России

Китайская социальная сеть TikTok объявила, что приостанавливает свою работу в России из-за нового законодательства в стране, сообщает РИА Новости.

В компании заявили, что остановили распространение нового контента в соцсети, а также временно отказались от проведения прямых эфиров. Организация объяснила это решением законом о «фейках», который приняли в России.

«Самым высоким нашим приоритетом является безопасность наших сотрудников и наших пользователей, и в свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и размещение нового контента на нашем видеосервисе, пока мы рассматриваем последствия этого для безопасности. Наша служба обмена сообщениями затронута не будет», — подчеркнули в организации.

TikTok планирует наблюдать за «меняющимися обстоятельствами» в России, чтобы выбрать подходящий момент для возобновления функционала соцсети.

4 марта сообщалось, что в России заблокировали социальную сеть Facebook. Эту меру принял Роскомнадзор в ответ на ограничения доступа к российским СМИ в соцсети. Кроме того, в стране ограничили доступ к Twitter из-за распространения недостоверных материалов о специальной операции по защите Донбасса.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за публикацию фейков о российской армии. Максимальное наказание по нему может составить до 15 лет лишения свободы.

