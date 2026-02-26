Реклама

16:35, 26 февраля 2026

Отдыхавшая с семьей в Европе туристка не выжила в аварии с грузовиком на глазах у детей

The Sun: Мать не выжила в чудовищной аварии в стране Европы на глазах у детей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Collect

Отдыхавшая с семьей в Испании туристка не выжила в чудовищной аварии с грузовиком на глазах у детей. Об этом пишет издание The Sun.

Трагедия произошла на автомагистрали в муниципалитете Тотана на юге страны Европы. Уточняется, что 42-летняя женщина из Великобритании ехала на минивэне со своей семьей — двумя детьми и мужем.

В один момент в их транспорт врезался грузовик. Одного человека выбросило из машины на дорогу. В результате произошедшего мать не выжила, а трое ее родственников — 18-летний сын, 7-летняя дочка и 40-летний муж — получили серьезные травмы. Из-за аварии на трассе образовалась пробка. Позже правая полоса автомагистрали была полностью закрыта. Полиция начала расследование.

Ранее шестилетняя туристка стала жертвой аварии в одной из самых безопасных стран мира. ДТП произошло в Сингапуре.

