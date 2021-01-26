Шайа ЛаБаф запрещал певице FKA twigs смотреть мужчинам в глаза

Британская певица Талия Дебретт Барнетт, более известная как FKA twigs, раскрыла подробности эмоционального насилия со стороны актера Шайи ЛаБафа, с которым находилась в отношениях меньше года в 2019-м. Артистка заявила, что бывший возлюбленный запрещал ей смотреть мужчинам в глаза, передает BBC News.

Исполнительница поведала, что ЛаБафа могло разозлить, если она была вежлива с официантом — он видел в этом попытку Барнетт «вступить в какие-то отношения». «Он говорил мне, что я его знаю, и если бы любила его, то не смотрела бы другим мужчинам в глаза. Это было моей реальностью целых четыре месяца перед окончанием отношений», — призналась артистка. По ее словам, из-за этого она начала смотреть себе под ноги, когда они прогуливались по улице, а также избегать общения с друзьями и близкими.

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«Я жила по очень регламентированному распорядку и чувствовала, что такая жизнь убережет меня от всяких бед», — отметила Барнетт. Она добавила, что ЛаБаф ожидал от нее определенного количества поцелуев в день.

Актер мог разбудить ее ночью и начать обвинять «в чем угодно»: «Обвинял меня в том, что я смотрю в потолок, потому что придумываю способ бросить его. Обвинял меня в том, что я хочу быть с кем-то еще. Это всегда происходило где-то между четырьмя и семью утра». Барнетт заявила, что из-за такого обращения у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство, а ночами ее преследовали панические атаки.

В декабре 2020-го стало известно, что FKA twigs подала на ЛаБафа в суд. Как утверждается в иске, за время их романа, который длился год, актер неоднократно оскорблял ее, применял физическое и эмоциональное насилие и намеренно заразил ее венерическим заболеванием. Артистку поддержала певица Sia, которая призналась, что тоже стала жертвой эмоционального насилия со стороны артиста.

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