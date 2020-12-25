Шайа ЛаБаф собрался на интенсивной терапию после обвинений в насилии

Американский актер Шайа ЛаБаф собрался на интенсивную терапию после того, как его бывшая возлюбленная, певица FKA twigs (настоящее имя — Талия Дебретт Барнетт) обвинила его в насилии. Об этом сообщает Variety.

Для судебных разбирательств с бывшей подругой артист нанял знаменитого адвоката Шон Холли. Юристка заявила, что ее клиент нуждается в помощи и знает об этом. «Мы сейчас ищем интенсивное и долгосрочное стационарное лечение, в котором он остро нуждается», — сказала Холли. Она добавила, что актер желает исправить свои ошибки.

ЛаБаф признал, что вел себя агрессивно по отношению к бывшей возлюбленной. При этом он отметил, что не все ее обвинения правдивы.

11 декабря стало известно, что FKA twigs подала на ЛаБафа в суд. Как утверждается в иске, за время их романа, который длился год, актер неоднократно оскорблял ее, применял физическое и эмоциональное насилие и намеренно заразил ее венерическим заболеванием. FKA twigs поддержала певица Sia, которая призналась, что тоже стала жертвой эмоционального насилия со стороны артиста.