UFC продал все билеты на турнир за минуту

Президент UFC Дэйна Уайт: Мы продали все билеты на турнир в Китае за минуту

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о продажах билетов на турнир промоушена в Шанхае. Его слова прозвучали на пресс-конференции после турнира в Нэшвилле, запись доступна на YouTube-канале UFC.

«Я говорил вам про турнир в Китае? Вы в курсе? Мы продали все билеты на этот турнир за одну минуту. Даже меньше чем за минуту. Мы делаем веселые вещи», — заявил Уайт.

Турнир UFC в Шанхае пройдет 23 августа. В рамках основного карда выступит россиянин Сергей Павлович, который проведет бой против представителя Доминиканской Республики Валдо Кортеса-Акосты. В главном бою встретятся бразилец Джонни Уокер и китаец Жанг Мингианг. Во втором по значимости поединке вечера сойдутся американцы Брайан Ортега и Алджамейн Стерлинг.

Турнир примет стадион Shanghai Indoor Stadium, который вмещает более 15 тысяч человек. По неофициальной информации, цена билета составляла от 60 до 1800 долларов.