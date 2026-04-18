Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:07, 18 апреля 2026Мир

Евродепутат предупредил Украину о неизбежной потере территорий

Мариани: Конфликт на Украине закончится территориальными уступками Киева
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Конфликт России и Украины неизбежно завершится тем, что Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки. С такой точкой зрения в беседе с РИА Новости выступил евродепутат Тьерри Мариани.

«Мы очень хорошо знаем, что на выходе будут неизбежные территориальные уступки [Киева]. Война, исход которой известен, — это не мужество и не дерзость, это трусость», — сказал он. Мариани также упрекнул тех, кто хочет продолжения конфликта, отметив, что они «не первые, кто идут сражаться».

Евродепутат также выступил с критикой по отношению к депутатам Европарламента и элите Евросоюза, заявив, что они делают все, чтобы конфликт не заканчивался, однако отказываются идти воевать. Мариани подчеркнул, что ни у кого из них не хватает смелости, чтобы вступить в бой, показав, что их убеждения соответствуют их действиям.

Ранее стало известно, что партии в Германии призвали прекратить финансовую и военную поддержку Украины в связи с опубликованными данными журналистского расследования о подрывах газопроводов «Северный поток».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok