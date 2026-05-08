Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
14:48, 8 мая 2026Спорт

ФИФА запретила сменившему гражданство вратарю Хайкину играть за Норвегию

ФИФА запретила вратарю Никите Хайкину играть за сборную Норвегии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Klein / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила заявку российского вратаря «Буде-Глимта» Никиты Хайкина на смену спортивного гражданства в пользу Норвегии. Об этом сообщает NRK.

Причина — несоответствие требованиям устава по сроку проживания в стране. Хайкин живет в Буде с 2019 года, однако в 2023-м с января по март играл за «Бристоль Сити »в Англии. Этот период обнулил срок проживания. ФИФА требует от игроков старше 18 лет минимум 5 лет в стране и не менее 183 дней в каждом 12-месячном периоде.

Директор по коммуникациям Норвежской футбольной ассоциации Рагнхильд Аск Коннелл заявила, что переговоры с ФИФА продолжаются. «Мы вернемся с дополнительной информацией», — отметила он.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В начале апреля он получил норвежский паспорт и хотел выступить на чемпионате мира 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приезде на 9 Мая в Москву еще одного президента

    Памятники Великой Отечественной войне отреставрируют в Киргизии

    Россияне решили игнорировать клещей

    Украинский морской дрон обнаружили у берегов Греции

    Хайди Клум побоялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala

    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве

    Избрана «Королева Москвы»

    В России отреагировали на приговор Мединскому на Украине

    Раскрыта необходимая для покупки самой дешевой вторичной квартиры в Москве зарплата

    Шесть миллионов рублей за рельсы подвели начальника РЖД под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok