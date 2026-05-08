ФИФА запретила сменившему гражданство вратарю Хайкину играть за Норвегию

ФИФА запретила вратарю Никите Хайкину играть за сборную Норвегии

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила заявку российского вратаря «Буде-Глимта» Никиты Хайкина на смену спортивного гражданства в пользу Норвегии. Об этом сообщает NRK.

Причина — несоответствие требованиям устава по сроку проживания в стране. Хайкин живет в Буде с 2019 года, однако в 2023-м с января по март играл за «Бристоль Сити »в Англии. Этот период обнулил срок проживания. ФИФА требует от игроков старше 18 лет минимум 5 лет в стране и не менее 183 дней в каждом 12-месячном периоде.

Директор по коммуникациям Норвежской футбольной ассоциации Рагнхильд Аск Коннелл заявила, что переговоры с ФИФА продолжаются. «Мы вернемся с дополнительной информацией», — отметила он.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В начале апреля он получил норвежский паспорт и хотел выступить на чемпионате мира 2026 года.