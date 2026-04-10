Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:42, 10 апреля 2026

Стало известно о получении норвежского гражданства российским вратарем Хайкиным

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин получил гражданство Норвегии. Об этом стало известно журналисту Яну Петтеру Сальтведту, сообщает «Чемпионат.com».

«Прямо сейчас мы получили известие, что Никита Хайкин получил гражданство Норвегии и паспорт. Сегодня это было подтверждено официальными документами», — заявил Сальтведт.

7 апреля Сальтведт рассказал о затягивании выдачи гражданства Хайкину. Он назвал ситуацию странной.

В октябре 2025 года Хайкин отказался от российского спортивного гражданства, чтобы иметь возможность выступать за сборную Норвегии. Он вызывался в национальную команду России, но не провел за нее ни одного матча. Вратарь выступал за несколько юношеских и молодежную сборную страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Четыре жилых дома полностью уничтожены». ВСУ атаковали Россию дальнобойными ракетами «Нептун». Что известно о последствиях?

    Москвичей припугнули штрафами за выгул собак без поводка

    Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу

    Появились подробности о новом крайне опасном вооружении ВСУ в российском приграничье

    Стало известно о получении норвежского гражданства российским вратарем Хайкиным

    В России заявили об эпидемии храпящих мужей

    В постсоветской стране усомнились в необходимости платить девятимиллионный долг перед СНГ

    Коллеги раскритиковали образ учительницы и возмутили россиян

    Раскрыты планы Зеленского по размещению военных баз США и Европы на Украине

    Похудевший на 40 килограммов блогер раскрыл необычную диету

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok