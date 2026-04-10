Стало известно о получении норвежского гражданства российским вратарем Хайкиным

Журналист Сальтведт сообщил о получении вратарем Хайкиным гражданства Норвегии

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин получил гражданство Норвегии. Об этом стало известно журналисту Яну Петтеру Сальтведту, сообщает «Чемпионат.com».

«Прямо сейчас мы получили известие, что Никита Хайкин получил гражданство Норвегии и паспорт. Сегодня это было подтверждено официальными документами», — заявил Сальтведт.

7 апреля Сальтведт рассказал о затягивании выдачи гражданства Хайкину. Он назвал ситуацию странной.

В октябре 2025 года Хайкин отказался от российского спортивного гражданства, чтобы иметь возможность выступать за сборную Норвегии. Он вызывался в национальную команду России, но не провел за нее ни одного матча. Вратарь выступал за несколько юношеских и молодежную сборную страны.