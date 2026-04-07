В Норвегии рассказали о затяжке выдачи гражданства российскому футболисту

Журналист Сальтведт заявил о затяжке выдачи гражданства вратарю Хайкину

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт рассказал о затяжке выдачи гражданства российскому вратарю «Буде-Глимт» Никите Хайкину. Его слова приводит «Чемпионат».

Журналист заявил, что ситуация кажется странной, так как Хайкин надеялся получить ответ еще в марте. Он подчеркнул, что футболист может не успеть получить паспорт к лету, а значит, лишится шансов на участие в чемпионате мира по футболу.

17 марта Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон. Он совершил 60 сейвов в текущем розыгрыше турнира.

В октябре 2025 года Хайкин отказался от российского спортивного гражданства, чтобы иметь возможность выступать за сборную Норвегии. Он должен был получить паспорт в марте.