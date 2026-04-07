10:22, 7 апреля 2026

В Норвегии рассказали о затяжке выдачи гражданства российскому футболисту

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susana Vera / Reuters

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт рассказал о затяжке выдачи гражданства российскому вратарю «Буде-Глимт» Никите Хайкину. Его слова приводит «Чемпионат».

Журналист заявил, что ситуация кажется странной, так как Хайкин надеялся получить ответ еще в марте. Он подчеркнул, что футболист может не успеть получить паспорт к лету, а значит, лишится шансов на участие в чемпионате мира по футболу.

17 марта Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон. Он совершил 60 сейвов в текущем розыгрыше турнира.

В октябре 2025 года Хайкин отказался от российского спортивного гражданства, чтобы иметь возможность выступать за сборную Норвегии. Он должен был получить паспорт в марте.

    Последние новости

    «Ударил ножом в шею, спину и живот». В Пермском крае старшеклассник убил учительницу. Что известно о ЧП?

    Российский боец СВО «разминировал собой» дорогу и смог продолжить путь

    Российская модель в откровенных бикини снялась для иностранного бренда

    Ученые заявили о перенаселении Земли

    Стало известно о цели использования ВСУ завода и лицея в Дружковке

    Бонусы топ-менеджерам крупных банков достигли 63 миллиардов рублей

    CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю

    В России взлетели продажи внедорожника ушедшего бренда

    Названы самые эффективные способы помочь природе

    В Госдуме отреагировали на приведшее к смерти учительницы нападение российского подростка

    Все новости
